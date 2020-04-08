لنقص الكوادر الطبية.. إيران تستجدي المساعدة من الطلاب

أعلنت مسؤولة إيرانية، الأربعاء، أن بلادها تواجه نقصاً في الكوادر الطبية والتمريضية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت مريم حضرتي، نائب رئيس لجنة الممرضين في وزارة الصحة، في تصريحات نقلها موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي، إن ”بسبب نقص الكوادر الصحية، تم إلغاء جميع الإجازات غير الطارئة وتوجيهها إلى مراكز الإحالة الطبية“.

وأضافت حضرتي إنه ”تم توظيف 5 آلالاف ممرض وممرضة خارج البيروقراطية الإدارية، ولا زلنا بحاجة إلى توظيف 3 آلالاف آخرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا“.

وتابع إنه ”مع تفشي فيروس كورونا في العالم، أصبح الدور الفعال للممرضات والممرضين أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، ويكافح هؤلاء الأشخاص هذا الفيروس إلى جانب الفرق الصحية“.

ووجهت المسؤولة الإيرانية دعوة إلى طلاب التمريض المتقاعدين وطلاب السنة النهائية الجامعية وطلاب الدراسات العليا وأساتذة التمريض دعوة للمساعدة في العلاج والاستشارة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وفي إشارة إلى توفير معدات حماية الممرضات في المراكز الطبية، قال حضرتي: ”لحسن الحظ، جاء الأشخاص والمتبرعون أيضًا إلى الميدان لتوفير هذه الأجهزة، ولدينا معدات جيدة ومعدات واقية في المستشفيات“.

وبلغ عدد الوفيات في إيران حتى اليوم الثلاثاء، 3872 حالة والإصابات إرتفع إلى 62 ألف و589 شخصاً حالة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ”كيانوش جهانبور“.

وكشف جهانبور عن وجود 3987 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات بحالة صحية ”حرجة للغاية“.