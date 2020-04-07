فرنسا رابع دولة تتجاوز العشرة آلاف وفاة جراء كورونا

سجلت فرنسا رسميا أكثر من عشرة آلاف وفاة من حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين سجل معدل الزيادة في حالات الوفاة ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي.

وقال مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، إن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة هذا المرض في المستشفيات الفرنسية ارتفع 9% خلال يوم واحد إلى 7091 شخصا في المجمل مقابل 10% أمس الإثنين.

وأضاف أنه بضم بيانات جزئية لعدد الأشخاص الذين توفوا في دور المسنين، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من المرض من 8911 حالة أمس الإثنين إلى 10328 حالة، بزيادة 16% مقابل 10% أمس الإثنين و7% الأحد الماضي.