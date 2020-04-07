الأردن يعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء

أعلن الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 353 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: ”تم تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 353 إصابة مؤكدة“.

وبين وزير الصحة، أنه ”تم تسجيل 12 حالة شفاء من وباء (كوفيد – 19)، ليصل إجمالي حالات المتعافين من الفيروس إلى 138 حالة“، مبينا أن ”هناك 209 حالات تخضع للعلاج في مستشفيات المملكة“.

ولم يعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إلى جانب مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية بالعاصمة عمّان، عن أي حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ”الفتاك“، لتستقر حالات الوفاة بالفيروس عند 6 وفيات فقط.

بدوره كشف العضايلة عن دراسة حكومية تهدف لإعادة بعض القطاعات للعمل بشكل تدريجي، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد مدة وموعد الحظر الشامل، الذي تنوي السلطات فرضه.

وأكد الوزير العضايلة، أن كل من يخفي معلومات عن مشتبه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد يعرض نفسه للمساءلة.