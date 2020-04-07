بعدما منحه خامنئي مليار دولار لمواجهة ”كورونا“.. برلمانية تطالب روحاني بشفافية الإنفاق

طالبت عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي بروانه مافي، الثلاثاء، رئيس الحكومة حسن روحاني بالشفافية في إنفاق مليار دولار منحها له المرشد علي خامنئي، أمس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت النائبة بروانه مافي: إن ”الحكومة مطالبة بالشفافية في إنفاق المليار دولار التي حصلت عليها من صندوق التنمية الوطني لمحاربة فيروس كورونا في إيران“.

وأضافت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ ونقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنه ”من الجدير بالرئيس حسن روحاني أن يأمر رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت بنشر تقرير عن تخصيص مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمكافحة كورونا، إلى جانب التفاصيل من البداية إلى النهاية؛ من أجل الشفافية وتوعية الجمهور على موقع منظمة التخطيط والموازنة“.

وكان المرشد علي خامنئي أعلن، أمس الإثنين، الموافقة على طلب تقدم به الرئيس حسن روحاني، الأسبوع الماضي؛ لمنح حكومته مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إيران.

وبلغ عدد الوفيات في إيران حتى اليوم الثلاثاء 3872 حالة، والإصابات 62 ألفا و589، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وكشف جهانبور عن وجود 3987 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات بحالة صحية ”حرجة للغاية“.