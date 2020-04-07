وزير الصحة الإيراني: سنسيطر على فيروس كورونا في مايو المقبل

زعم وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الثلاثاء، السيطرة على فيروس كورونا المستجد في نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، وذلك خلال كلمة له أمام البرلمان الإيراني، الذي بدأ اليوم بعقد جلسته بعد نحو شهرين من الانقطاع.

وقال نمكي: ”سنسيطر على فيروس كورونا في مايو المقبل“، مضيفا ”أننا لم ندخل حتى الآن في مرحلة السيطرة على هذا الوباء العالمي، وفي الأيام المقبلة، سنصل إلى مرحلة السيطرة في بعض المحافظات، وآمل أن نصل إلى نقطة أفضل بحلول نهاية مايو“.

وأضاف أن أول حالة إصابة بالفيروس عام 2003 بما يعرف بـ ”السارس“، كانت في الصين وانتقلت من الخفافيش إلى الإنسان، كما انتشرت في الشرق الأوسط عام 2012، بعد انتقالها من الجمال إلى البشر مع عضات الخفافيش.

وعقد البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، أول جلسة له منذ ظهور فيروس كورونا في 19 من فبراير/ شباط الماضي، دون التزام النواب بتنفيذ قرار التباعد الاجتماعي، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، قال نائب وزير الصحة قاسم بابايي: ”لم نعان في إيران ما عانته بعض الدول الأوروبية، بسبب نقص غرف العناية الطبية المركزة في المستشفيات، مضيفاً ”كنا قد خصصنا 4 آلاف سرير للعناية المركزة، وتم تخصيص 300 سرير أخرى خلال الأسابيع الأخيرة“.

بدوره، قال قائد مقر مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، اليوم: إنه ”لا توجد منطقة خالية من فيروس كورونا في العاصمة طهران“، مشددا على ضرورة فرض الحجر الصحي كي لا تتعرض أرواح الناس إلى الخطر.

وسجلت إيران حتى أمس الاثنين، وفاة 3739 وإصابة 60 ألفا و500 شخص جراء تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية.