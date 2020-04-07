السودان يسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي بذلك إلى 14 إصابة.

ويدفع تسارع الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات وقائية جديدة اليوم، بحسب بيان من وزارة الصحة.

وأفاد البيان أن الحالة 13 هي لشخص سبعيني لا يملك تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لمصاب آخر.

وذكر أن الحالة الـ 14 لشخص أربعيني خالط شخصا قادما من خارج البلاد.

وبلغت حالات الاشتباه بفيروس كورونا في البلاد حتى مساء أمس الاثنين 189 حالة، بينها 24 إصابة جديدة.

وشرعت السودان بحزمة إجراءات استثنائية لمنع تفشي وباء كورونا، مثل حظر التجول وإغلاق الأجواء والحدود، وتعطيل المنافسات الرياضية، ومنع التجمعات.