إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في السودان

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 12حالة. وقال وزير الصحة السوداني، أكرم التوم في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة العليا للطوارئ الصحية بأنه تم اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 12 حالة. وتحجز السلطات الصحية نحو 150 مشتبه في…