 إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في السودان – إرم نيوز‬‎

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في السودان

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في السودان

المصدر:  يحيى كشة - إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 12حالة.

وقال وزير الصحة السوداني، أكرم  التوم في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة العليا للطوارئ الصحية بأنه تم اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 12 حالة.

وتحجز السلطات الصحية نحو 150 مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا بمراكز الحجر الصحي، وتتابع أكثر من ألفي عائد للبلاد من دول موبوءة بفيروس كورونا.

واتخذت السودان حزمة إجراءات استثنائية لمنع انتشار الفيروس، كحظر التجوال، وتعطيل المنافسات الرياضية، ومنع التجمعات.

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