أمريكا تسجل 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 1340 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو المعدل الأعلى على أساس يومي، لترتفع الحصيلة إلى 8 آلاف و503.

وبحسب معطيات حديثة لجامعة ”جونز هوبكينز“ الأمريكية، بلغت إصابات كورونا في البلاد، 312 ألفًا و249، عقب تسجيل 33 ألفًا و712 حالة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت نفس المعطيات، تسجيل 1340 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للوفيات، لترتفع الحصيلة إلى 8 آلاف و503.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بالفيروس ”الفتاك“، تليها إسبانيا بـ130 ألف إصابة، وإيطاليا بـ124 ألفًا.

من جهة أخرى، ارتفعت إصابات كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضررًا من الفيروس، إلى 114 ألفًا و174، إثر تسجيل 11 ألفًا و5 إصابات جديدة، مقابل 3 آلاف و565 وفاة.

وتلي نيويورك من حيث الإصابات والوفيات، ولايتا نيوجيرسي، بـ34 ألفًا و124 إصابة و846 وفاة، وميشيغان بـ14 ألفًا و225 إصابة و540 وفاة.

وحتى عصر، اليوم الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و225 ألفًا، توفي منهم أكثر من 66 ألفًا، فيما تعافى ما يزيد على 253 ألفًا، بحسب موقع ”Worldometer“.