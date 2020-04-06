قطر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت قطر، اليوم الإثنين، ارتفاع إصابات ”كورونا“ إلى 1832، إثر تسجيل 228 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان، إنها ”سجلت 228 إصابة جديدة لمواطنين ووافدين خلال الـ24 ساعة الماضية“. موضحة ”أن بعض الإصابات الجديدة تعود إلى أشخاص عائدين من دول ينتشر فيها الوباء، أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين“.

وكشفت عن ”تعافي 8 حالات جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 131 حالة“.

ووفقا لوزارة الصحة، سجلت قطر حتى الآن 3 وفيات بالفيروس.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و323 ألفا، توفي منهم أكثر من 73 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.