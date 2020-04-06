ارتفاع وفيات كورونا اليومية في إيطاليا إلى 636 وتراجع الإصابات

قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت 636 حالة، اليوم الإثنين، بزيادة أكثر من 100 وفاة عن عددها في اليوم السابق، لكن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض انخفضت بشكل حاد.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط 16523 حالة، وهي أعلى نسبة وفيات في العالم.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3599 حالة إلى 132547 حالة إصابة، ليسجل أدنى ارتفاع يومي منذ 17 مارس/ آذار، ويحيي الأمل في أن المرض قد يكون في حالة تراجع بسبب إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في أنحاء البلاد منذ التاسع من مارس آذار.

وقبل اليوم الإثنين، كان معدل الزيادات اليومية في حالات الإصابة الجديدة منذ 17 مارس /آذار بين 4050 و6557 حالة إصابة.

وأُعلن اليوم الإثنين تعافي 22837 مريضا من بين المصابين أصلا، بينما كان العدد 21815 مريضا في اليوم السابق.

وهناك 3898 شخصا في الرعاية المركزة، بانخفاض 79 شخصا عن يوم الأحد، وهو ثالث انخفاض يومي على التوالي.