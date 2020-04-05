أقل حصيلة يومية منذ أسبوعين.. إيطاليا تسجل 525 وفاة بكورونا

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 525 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 15887، وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي، وفق قول وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الأحد.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 إصابة من 124632 إصابة أمس السبت، وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق، الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات، بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في التاسع من آذار/مارس الماضي بفرض العزل العام في عموم البلاد.

وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815 اليوم الأحد، مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 3977 ما يمثل انخفاضًا بواقع 17 حالة من 3994 مريضًا الجمعة الماضية، عندما أعلن المسؤولون عن أول تراجع في عدد المصابين في العناية المركزة منذ تفشي الوباء بشمال إيطاليا يوم 21 شباط/فبراير الماضي.