إسرائيل تنتج كمامات تناسب لحى المتدينين لمكافحة كورونا

قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الإسرائيليين الذين يطلقون لحاهم لاعتبارات دينية، سيكون بإمكانهم الحصول على كمامات طبية مفصلة لهم خصيصا لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، بدلا من مطالبتهم بحلق لحاهم.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، طلبت السلطات من الناس تغطية الفم والأنف في الأماكن العامة.

ولكن العديد من رجال الدين اليهودي والإسلامي وبعض رجال الدين المسيحي يطلقون لحاهم لأسباب دينية، وهو ما أثار التساؤلات عن كيفية التعامل مع شعر الوجه فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

لكن إيتامار جروتو، نائب المدير العام في وزارة الصحة قال، إن الكمامات ستفصل بحيث تراعي اللحى.

وقال لراديو الجيش: ”نصدر تصريحا صناعيا لإنتاج الكمامات، وهو ما يعني أن خلال أيام ستكون هناك كمامات بأحجام مختلفة… فأصحاب اللحى سيكون بإمكانهم إيجاد المقاس المناسب“.