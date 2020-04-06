الكويت تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، يوم الاثنين، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 665.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، إن من بين الحالات المسجلة 8 تعود لمواطنين مرتبطة بسفرهم لبريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الإصابات الأخرى وعددها 101، موزعة بين 79 حالة لمقيمين من الهند، وثلاث حالات لمقيمين من باكستان، وست حالات لمقيمين من بنغلاديش، وست حالات لمقيمين من مصر، وست حالات لمقيمين من إيران، وحالة لمقيم من الجنسية الفليبينية“.