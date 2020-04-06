كورونا يلاحق الأطفال الرضع في مدينة إيرانية

كشف البرلماني الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندكاني، أن مدينة ”فسا“ الواقعة جنوبي إيران سجلت إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم مسؤولون كبار وأطفال ورضع.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين عن نوبندكاني قوله إنه ”للأسف لم تطبق السلطات الحكومية قرارات التباعد الاجتماعي بشكل جيد، بل إن بعض المواطنين كذلك لم يراعوا هذه القرارات والاحتياطات في ظل أزمة تفشي كورونا“.

وأضاف أن ”مدينة فسا قد سجلت حتى الآن أكثر من 90 حالة إيجابية بفيروس كورونا، من بينهم رئيس جامعة العلوم الطبية ومدير المستشفى بالمدينة، كما سجلت المدينة إصابات لأطفال ورضع“ وفق ما نقل موقع ”رويداد 24“ المحلي.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد، إذ تتصدر إيران دول الشرق الأوسط في معدل الإصابات والوفيات بالفيروس والتي تجاوزت حاجز 58 ألف إصابة وأكثر من 3600 وفاة وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية.