أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1021 حالة.
جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب.
وسجّلت الإحصائيات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 3827، وأما عدد المتعافين من فيروس ”كورونا“ فقد وصل إلى 76 حالة وذلك بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، بينما وصل عدد الوفيات 70 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
وتحاول المملكة المغربية السيطرة على انتشار فيروس كورونا، باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.
ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المغرب إلى 1021
المصدر: الرباط- إرم نيوز
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1021 حالة.