ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المغرب إلى 1021

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1021 حالة. جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب. وسجّلت الإحصائيات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 3827، وأما عدد المتعافين من فيروس…