باكستاني يروي تفاصيل إصابته بـ“كورونا“ وعلاجه في السعودية (فيديو)

روى وافد باكستاني يعيش في السعودية، يخضع للعلاج من فيروس كورونا، تفاصيل إصابته بالفيروس وكيف يتعالج بشكل مجاني في إحدى مستشفيات المملكة.

وظهر الشاب الذي يتقن اللغة العربية بشكل متوسط، في مقطع فيديو نشرته صحيفة ”عكاظ“ المحلية، من داخل المستشفى التي يتعالج فيها ليقدم شكره للمملكة وقادتها على توفير علاج مجاني للمصابين بالفيروس.

???? #فيديو| #عكاظ تكشف تفاصيل إصابة باكستاني بكورونا في #الطائف، وعن أسباب إخفاء نبأ إصابته عن أسرته ؟!

مقدمًا شكره للملك سلمان على العلاج المجاني.#كورونا #coronavirus

رصد: ماجد النفيعي @maged_okaz #ان_تكون_اولا pic.twitter.com/lLpJNUIZDA — صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) April 5, 2020

ويقول الوافد واسمه محمد، إنه يقيم في الطائف وسافر إلى الرياض لبعض الأعمال، قبل أن تظهر عليه أعراض الفيروس فيما يبدو عند عودته للطائف، ليبدأ رحلة العلاج في إحدى المستشفيات هناك.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يكون علاج المصابين بفيروس كورونا مجانا في المستشفيات العامة والخاصة للسعوديين والوافدين الأجانب، بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة الذين لن يواجهوا أية تبعات قانونية عند ذهابهم للمستشفيات بغرض العلاج أو التشخيص من الفيروس.

ويعيش في السعودية أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات بجانب أكثر من 20 مليون سعودي يشكلون مجموع سكان المملكة.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية مع تسجيل 2179 إصابة بالمرض حتى أمس السبت، تعافى منهم 420 شخصا وتوفي 29.