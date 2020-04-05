الجزائر تتسلم معدات طبية صينية جديدة لمواجهة كورونا

تسلمت الجزائر، اليوم الأحد، طلبيات قادمة من الصين على متن طائرتين عسكريتين للمساعدة في قهر وباء كورونا المستجد ”كوفيد19“.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، إن بلاده ”ستتخلص من هذا الوباء طال الزمن أم قصر“، وذلك بعد تسجيلها 25 وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 130 وعدد الإصابات إلى 1251 حالة مؤكدة.

وكشف جراد في مطار هواري بومدين الدولي، أن الطلبيات الصينية تشمل 8 ملايين و500 ألف كمامة ذات ثلاث مطويات وأقنعة خاصة موجهة للأطباء.

وفي مرحلة قادمة، ستستلم الجزائر ”100 مليون كمامة ومليون لباس كلي مخصص لسلك الأطباء، إضافة إلى 200 ألف مجمع للكشف المبكر و 200 ألف مجمع لنقلها“.

وأشاد رئيس الوزراء بجيش بلاده الذي تمكن في ظرف 48 ساعة من الذهاب إلى الصين والعودة بهذه الطلبية، منوهًا أيضًا بمجهودات أعضاء السلك الطبي الذي يواجه انتشار الفيروس القاتل بكل عزيمة، وفق تعبيره.

ودخل، اليوم الأحد، تعميم الحجر الصحي الجزئي حيز التنفيذ على كل المحافظات، على أن يتم حظر التجوال بين السابعة مساء والسابعة صباحًا، في أحدث خطوة حكومية لتشديد تدابير الوقاية من الفيروس.

ودعت الحكومة مواطنيها إلى ضرورة التحلي باليقظة والامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي على النحو، للإسهام في كبح تمدد الوباء.