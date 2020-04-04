وفاة أول طبيبة مغربية بكورونا

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توفيت أول طبيبة في المغرب السبت، جراء الإصابة بفيروس كوفيد19 ، حيث انتقلت إليها العدوى أثناء تأدية مهامها بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء. ونعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الطبيبة الراحلة في بلاغ جاء فيه: ”في هذه الظروف الأليمة التي يعيشها بلدنا الحبيب، تنعي النقابة أحد بناتها المناضلات الدكتورة ”أصياد مريم“ الطبيبة…