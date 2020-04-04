المغرب.. 122 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 883 حالة.

كما قال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، إن الوزارة رصدت 11 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 58 حالة، فيما تم تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 65 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ الـ20 من شهر آذار/مارس الجاري، تستمر حتى الـ20 من شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود احتواء المرض، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية ”وباءً عالميًا“.