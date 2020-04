خطيبة رئيس وزراء بريطانيا تعاني من أعراض كورونا

كشفت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الحامل بطفلهما الأول، إنها أمضت الأسبوع الماضي في الفراش، وهي تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تخضع بعد لاختبار (كوفيد – 19).

وأوضحت عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلة: ”لقد قضيت الأسبوع الماضي في السرير، أعاني من الأعراض الرئيسة لفيروس كورونا“.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.

