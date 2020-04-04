 خطيبة رئيس وزراء بريطانيا تعاني من أعراض كورونا – إرم نيوز‬‎

خطيبة رئيس وزراء بريطانيا تعاني من أعراض كورونا

خطيبة رئيس وزراء بريطانيا تعاني من أعراض كورونا

المصدر: فتحي خلاف – إرم نيوز

كشفت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الحامل بطفلهما الأول، إنها أمضت الأسبوع الماضي في الفراش، وهي تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تخضع بعد لاختبار (كوفيد – 19).

وأوضحت عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلة: ”لقد قضيت الأسبوع الماضي في السرير، أعاني من الأعراض الرئيسة لفيروس كورونا“.

وأكدت سيموندز البالغة من العمر 32 عاما بالقول: ”لست بحاجة إلى الخضوع للاختبار، وبعد 7 أيام من الراحة، أشعر بالقوة وأنا في حالة تحسن“.

ونصحت سيموندز، وهي حامل في شهرها السادس على الأقل، باتباع الوالدين للإرشادات الطبية فيما يتعلق بمواكبة التوجيهات حول سلامة الجنين، التي تنشرها الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد.

وفي السياق، يمكث جونسون، 55 عاما، حاليا في العزل الذاتي بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو لم يغادر ”داونينج ستريت“ منذ سبعة أيام، وهي الفترة الزمنية الموصى بها للعزلة للذين يعيشون بمفردهم.

ومن المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء الابتعاد عن الآخرين وعدم المخالطة، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، إحدى المؤشرات القوية لوجود فيروس كورونا.

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