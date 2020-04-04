حضروا فعالية دينية.. ماليزيا تبحث عن 4 آلاف مشتبه بـ“كورونا“

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم السبت، أنها تبحث عن نحو 4 آلاف شخص، شاركوا في فعالية دينية غرب البلاد، كي تجري لهم فحوص فيروس كورونا.

وذكر قائد الشرطة في البلاد عبد الحميد بادور، في بيان: ”الفعالية التي أقيمت خلال 29 فبراير/شباط الماضي في مسجد سيري بيطالينغ، بولاية سلاغور، شهدت مشاركة 16 ألف شخص“.

وأضاف بادور، أن الشرطة الماليزية ستواصل في عموم البلاد البحث عن نحو 4 آلاف شخص ممن شاركوا في الفعالية، وستجري لهم فحوص الكشف عن كورونا.

وأوضح أن الفعالية كانت سببا في الانتشار السريع للفيروس في كافة أرجاء البلاد.

وأفاد بأن الأشخاص المشاركين في تلك الفعالية، يشكلون خطرا من ناحية نقل العدوى للآخرين.

وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية الماليزية، أن 1545 إصابة بكورونا جرى تشخيصها ضمن المشاركين في الفعالية.

من جهة أخرى، أعلن المدير العام لوزارة الصحة الماليزية، نور هشام عبد الله في بيان السبت، أن ”الجهات المسؤولة ستتخذ الأسبوع المقبل قرارا بشأن تمديد حظر التجوال الجزئي المفروض إلى غاية 14 أبريل/نيسان الحالي“.

وبلغت إصابات فيروس كورونا في ماليزيا، 3 آلاف و483، إثر تسجيل 150 إصابة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، بينهم 57 وفاة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و169 ألفا، توفي منهم أكثر من 62 ألفا، في حين تعافى من يزيد عددهم عن 241 ألفا، حسب موقع ”Worldometer“