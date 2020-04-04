على مدار 24 ساعة.. دبي تمدد التعقيم ضد كورونا لمدة أسبوعين

قررت إمارة دبي اليوم السبت، تمديد عمليات التعقيم ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين وعلى مدار 24 ساعة، اعتبارا من الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على ”تويتر“، إنه ”بقرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، دبي تمدد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة 8 من مساء اليوم مع اتخاذ اجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين“.

بقرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، دبي تمدّد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم مع اتخاذ اجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 4, 2020

وأضاف المكتب، أنه ”يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية“.

يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 4, 2020

وأشار إلى أنه ”سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة“.

سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 4, 2020

وارتفعت أعداد الإصابة بكورونا في الإمارات اليوم إلى 1505، بعد تسجيل 241 حالة جديدة، بالإضافة إلى وفاة واحدة رفعت إجمالي الوفيات إلى 10.