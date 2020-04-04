 على مدار 24 ساعة.. دبي تمدد التعقيم ضد كورونا لمدة أسبوعين – إرم نيوز‬‎

على مدار 24 ساعة.. دبي تمدد التعقيم ضد كورونا لمدة أسبوعين

على مدار 24 ساعة.. دبي تمدد التعقيم ضد كورونا لمدة أسبوعين

المصدر: فريق التحرير

قررت إمارة دبي اليوم السبت، تمديد عمليات التعقيم ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين وعلى مدار 24 ساعة، اعتبارا من الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على ”تويتر“، إنه ”بقرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، دبي تمدد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة 8 من مساء اليوم مع اتخاذ اجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين“.

وأضاف المكتب، أنه ”يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية“.

وأشار إلى أنه ”سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة“.

وارتفعت أعداد الإصابة بكورونا في الإمارات اليوم إلى 1505، بعد تسجيل 241 حالة جديدة، بالإضافة إلى وفاة واحدة رفعت إجمالي الوفيات إلى 10.

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