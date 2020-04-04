الإمارات.. 241 إصابة جديدة بـ“كورونا“ وشفاء 17 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 241 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الدكتورة فريدة الحوسني، اليوم: إجمالي الوفيات ارتفع إلى 10 حالات والإصابات إلى 1505، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأشارت الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، إلى شفاء 17 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، حيث وصل مجموع حالات الشفاء 125 حالة مسجلة حتى الآن.

وحول الحالات المسجلة، أوضحت الحوسني أنها تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ولفتت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.