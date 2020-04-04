وفاة رجل الأعمال المغربي فاضل السقاط إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي رجل الأعمال المغربي ”فاضل السقاط“، رئيس مجلس إدارة شركة ”المغرب ستيل“، اليوم السبت، بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، عن عمر يناهز 75 سنة، متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية).

ونعى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، الراحل قائلا: ”لقد فقدنا اليوم رجلا عظيما وأحد رموز القطاع الصناعي في المغرب“.

وخلال السنوات الأخيرة، كرس الراحل جهوده للحفاظ على نشاط شركة الصلب الوطنية، التي واجهت منافسة أجنبية شديدة، حيث تولى منصب المدير العام للشركة لما يقارب من ثلاثة عقود.

وكان الراحل يحظى بتقدير كبير في الأوساط الصناعية وعالم الأعمال، حيث تميز على الخصوص بمبادراته الإنسانية وأعماله الخيرية العديدة، عبر مؤسسة ”السقاط“.