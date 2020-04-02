7 وفيات جديدة بفيروس كورونا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء يوم الخميس، تسجيل 7 وفيات جديدة و49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في ندوة صحفية أنه تم تسجيل سبع وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 44 حالة، فيما تم تسجيل أربع حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30 حالة.

وسجّلت الإحصائيات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 2815.

وتحاول المملكة المغربية السيطرة على انتشار فيروس كورونا، باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.