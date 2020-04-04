دراسة: القطط تتناقل فيروس ”كورونا“ فيما بينها

كشفت دراسة حديثة أن القطط قادرة على نقل فيروس ”كورونا“ المستجد، وأنها معرضة بشدة للفيروس مقارنة بغيرها من الحيوانات الأليفة.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها معهد هاربين للبحوث البيطرية في الصين، أن الحيوانات يمكن أن تنقل المرض إلى قطط أخرى من خلال قطرات الجهاز التنفسي بعد إجراء تجارب على عدد قليل منها.

جاء ذلك بعد أيام من نقل امرأة بلجيكية الفيروس إلى قطتها، واكتشف الأطباء البيطريون الفيروس في القطة بعد أسبوع من إصابة المرأة بالمرض.

وقال عالِم الفيروسات البلجيكي ستيفن فان جوتشت إنها كانت ”حادثة معزولة“، تظهر كيف طور العلماء معرفتهم بسرعة عن السلالة الجديدة من الفيروس التي تم اكتشافها فقط في ووهان في ديسمبر.

وتم إجراء الدراسة عن طريق إعطاء عدد قليل من القطط جرعة عالية من الفيروس، وتم وضعها بجانب القطط التي لم تصب في أقفاص مجاورة، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وتبين إصابة القطط المتجاورة على الرغم من أنها لم تلمس بعضها، ما أدى إلى استنتاج أنه يمكن أن ينتشر الفيروس بين الحيوانات من خلال قطرات الجهاز التنفسي وتم تكرار هذه العملية مع مجموعة أخرى.

وأوضحت الدراسة أن مراقبة فيروس Sars-CoV-2 في القطط يجب أن تعتبر عاملًا مساعدًا للقضاء على فيروس Covid-19 في البشر.

وبالرغم من ذلك، لم تعثر الدراسة على أي دليل يشير إلى أن القطط يمكنها تمرير فيروس كورونا المستجد إلى البشر.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الحيوانات الأليفة الشائعة الأخرى مثل الكلاب من غير المحتمل أن تكون قادرة على التقاط العدوى، وفقًا للدراسة.

من جانبه، نصح البروفيسور إريك فيفر، رئيس الأمراض المعدية البيطرية في جامعة ليفربول الأشخاص باتخاذ الاحتياطات المعتادة لغسل اليدين عند التعامل مع الحيوانات الأليفة، وتجنب الاتصال بشكل مفرط، خاصة إذا كان مريضًا بكورونا.