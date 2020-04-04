الكويت تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا و62 إصابة جديدة

أعلنت الكويت، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع وصول الإصابات في البلد الخليجي إلى 479 بزيادة 62 حالة جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“، فقد ”أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند، السبت، تسجیل 62 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة“.

وقال السند، في بیان، إنه ”تم تسجیل حالة وفاة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عامًا أصیب بمرض فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19، (وكان یتلقى العلاج في العنایة المركزة لعدة أیام، حیث تم توفیر الرعایة الطبیة اللازمة له منذ دخوله للمستشفى“.