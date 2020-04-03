لماذا تؤثر ”أزمة كورونا“ على جهازك الهضمي وما العلاج؟

ذكرت مجلة womenshealth أن هناك بعض التغييرات الجسدية التي قد تلاحظها أثناء فترة الإغلاق الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة ميغان روسي، الخبيرة في القناة الهضمية، إن أكثر التغيرات التي اشتكى منها الكثير من الأفراد منذ بدء أزمة ”كورونا“ كانت في الأمعاء وبعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي.

وكانت إحدى الشكاوى الشائعة، هي أن الكثير من الأشخاص لم يغيروا نظامهم الغذائي، خلال هذه الفترة ولكنهم أصيبوا بالإمساك بشكل مفاجئ.

وأوضحت روسو، أن هناك 4 أشياء يمكن أن تؤثر على حركات الأمعاء لدينا، وهي: النظام الغذائي، والتوتر، وروتين الصباح، والتمارين الرياضية.

لذلك في حين أن النظام الغذائي قد لا يتغير، لكن إذا كان نمط الحياة قد تغير، فقد يكون هذا هو السبب، لكن الخبر السار هو أن هناك الكثير من الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعد بتخفيف ذلك، وهي:

التمرين

قالت ميغان روسي:“قد نكون متباعدين اجتماعيًا، لكن تجب الاستفادة القصوى من التمرين في الهواء الطلق يوميًا، فقد ثبت أن المشي السريع، خاصة في الصباح، يساعد بتحفيز الأمعاء، أو اتباع يوجا تحسين الهضم، مع ضرورة التحرك لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم الأيام.

تناول البرقوق أو الكيوي الأخضر

أظهرت الدراسات أن 100 جرام من البرقوق أو 2 من الكيوي الأخضر يوميًا يمكن أن تساعد في ”علاج طبيعي“ للإمساك، ونصحت روسو بالبدء بنصف هذه الكمية في الأسبوع الأول لإعطاء الأمعاء الوقت للتكيف مع التحفيز الإضافي.

تخصيص وقت لليقظة الذهنية

ويمكن الاكتفاء بـ 15 دقيقة في اليوم للتأمل، أو استخدام أحد تطبيقات اليقظة الذهنية التي يمكن أن تساعد بمكافحة التوتر.

أكثر من الألياف

يعد الشوفان، والعدس، والحمص، والحبوب الكاملة، والكينوا، والمكسرات، والبذور كلها، مصادر رائعة للألياف، وكذلك الخضار والفاكهة المجمدة، ويمكن مزج هذه الأصناف حتى تحصل على الكثير من التنوع، لذا حاول استهداف 30 غم من الألياف يوميًا، والتي قد تتمثل في قطعتين من الفاكهة، و5 أجزاء من الخضراوات، و3 أنواع من الحبوب الكاملة و1- 2 من المكسرات أو البذور أو البقوليات كل يوم.

لا تتجاهل رغبتك بقضاء حاجتك

فعندما تمتنع عن الذهاب لقضاء الحاجة، فإن ذلك يتيح المزيد من الوقت لامتصاص الماء، مما يؤدي إلى جعل البراز صلبًا وجافًا، ويمكن أن يكون من الصعب على أمعائك دفعه.

البذور

يمكن أيضًا إضافة بذور الكتان إلى وجبة الإفطار، بدءًا من نصف ملعقة طعام (3 غم) يوميًا مع 75 مل ماء إضافي أو أي سائل من اختيارك، فهذا يمكن أن يساعد بتليين البراز الصلب.

نظم روتينك

بسبب العمل من المنزل خلال فترة الإغلاق الناجمة عن كورونا قد يستغرق التكيف مع جدولك الجديد والعمل من المنزل بعض الوقت، لكن حاول الالتزام بوقت الاستيقاظ المنتظم، واغتنام الفرصة للحصول على نوم جيد في الليل.

تدليك الأمعاء

يمكن أيضًا تدليك الأمعاء لمدة 10 دقائق في اليوم بعد اتباع نمط معين يمكن أن يساعد.

تدرب على وضعية جسمك

يجب أن تجلس بوضع صحيح عند قضاء الحاجة حتى يسهل ذلك.