مصر تسجل 8 وفيات و120 حالة إصابة جديدة‎ بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19).

والإصابات المسجلة اليوم هي الأعلى التي تعلن عنها السلطات الصحية المصرية، منذ ظهور الفيروس في البلاد، وترفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 985، والوفيات إلى 66.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن خروج 15 من المصابين بكورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 216 شخصا.

وطالبت الوزارة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم باتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يوما، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.