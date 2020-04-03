تركيا.. زيادة وفيات كورونا إلى 425 وفرض حظر تجول على الشبان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا فرضت حظر تجول جزئيا على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، يبدأ سريانه من منتصف الليل اليوم الجمعة، في إطار إجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال أردوغان إن أنقرة قررت أيضا إغلاق 31 مدينة أمام حركة المركبات باستثناء الإمدادات الحيوية؛ بهدف احتواء التفشي، مضيفًا أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميًا في الأماكن المزدحمة. وفي مارس آذار، أمرت تركيا المسنين ممن تتجاوز أعمارهم 65 عامًا ومن يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم.

بدوره، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا زاد بواقع 69 إلى 425 اليوم الجمعة، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 2786 إلى 20921.

وذكر قوجة أن 16160 فحصا تم إجراؤها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا منذ بدء التفشي إلى 141716.