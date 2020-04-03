أطباء يحذرون من تسبب كورونا بنزيف وتلف في الدماغ

حذر أطباء حول العالم من إصابة بعض مرضى فيروس كورونا المستجد، بتلف في الدماغ نتيجة العدوى الشديدة.

وأوضح أطباء أعصاب أن مجموعة من المرضى المصابين بالفيروس، يعانون من اختلالات خطيرة في الدماغ ويسبب نزيفا وموتا للخلايا الدماغية.

جاء ذلك بعد أن فقد مريض في فلوريدا في السبعينات من عمره القدرة على الكلام مؤقتا، كما كشفت الإشاعات الدماغية لامرأة في الخمسينات من ”ديترويت“ أن بعض خلايا دماغها ماتت نتيجة لمضاعفات نادرة للفيروس، وشوهدت حالات مماثلة في الجهاز العصبي المركزي في إيطاليا والصين.

وبالرغم من أن هذه المضاعفات العصبية قليلة، إلا أن التقارير كشفت عن صورة مقلقة لإمكانية حدوثها على المدى الطويل.

وقالت الدكتورة إليسا فوري، طبيبة أعصاب كانت ضمن الفريق الذي قام بتشخيص المرأة في ”ديترويت“: ”نحتاج إلى التفكير في كيفية دمج المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية حادة في نموذج العلاج“.

وأوضحت أن المضاعفات كانت مدرة جدا مثل أمراض الرئة الحادة، مضيفة أن الفيروس يمكن أن يغزو الدماغ مباشرة في ظروف نادرة، ويصبح المريض في حالة حرجة، وفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

بدورها أوضحت الدكتورة شيري إتش واي واي، أن الكثير من الأعراض العصبية لا تزال غير معروفة وما زالت الجهود جارية لدراسة الأعراض.

وبالرغم من أن الحمى والسعال وصعوبة التنفس هي الأعراض الأساسية للفيروس، إلا أن بعض المرضى أظهروا تغيرا في الحالة العقلية أو اعتلال الدماغ، بالإضافة إلى الحالات الخطيرة الأخرى.

وظهرت تلك التقارير في الولايات المتحدة، إلا أن إيطاليا شهدت حالات متعددة في مستشفى في جامعة بريشيا، وتم إنشاء وحدة ”NeuroCovid “ للمرضى الذين يعانون من حالات عصبية موجودة مسبقا أو متطورة.

وكان الباحثون الصينيون هم أول من أبلغوا عن مضاعفات الدماغ لدى بعض مرضى الفيروس.