 حكومة تونس تقرر بيع أملاك تعود لعائلة بن علي لمواجهة تداعيات كورونا – إرم نيوز‬‎

حكومة تونس تقرر بيع أملاك تعود لعائلة بن علي لمواجهة تداعيات كورونا

حكومة تونس تقرر بيع أملاك تعود لعائلة بن علي لمواجهة تداعيات كورونا

المصدر: تونس ـ إرم نيوز

قرّرت الحكومة التونسية، بيع عدد من القصور والأراضي والشقق والمؤسسات الإعلاميّة، تعود ملكيتها لعائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي غازي الشواشي اليوم الجمعة، إن لجنة الأملاك المصادرة قررت بيع 15 عقارا مختلفا من الأملاك المصادرة بين شقق وأراض وقصور إلى جانب مجموعة من الشركات الكبرى والمؤسسات الإعلامية على غرار مؤسستي ”شمس أف أم“ و“دار الصباح“.

وأضاف في تصريحات إذاعية، أن جميع الأملاك المصادرة سيكون مآلها البيع لضمان توفير موارد إضافية لخزينة الدولة، معتبرا أن دقة وخطورة المرحلة، التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر كل الجهود من أجل مواجهة وباء كورونا الداهم، وفق قوله.

واعتبر الوزير التونسي أن عملية بيع بعض الأملاك المصادرة قد تضمن عوائد مالية تقدر بحوالي 60 مليون دينار (20 مليون دولار) كدفعة أولى، مضيفا أن اللجنة قررت إلحاق اذاعة الزيتونة التي تعود إلى صخر الماطري صهر بن علي بالإعلام الحكومي.

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