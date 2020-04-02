مصر تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات‎

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس تسجيل 6 وفيات جديدة و86 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 865، و58 حالة وفاة.

وكشف بيان للوزارة عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعاف.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 58 حالة وفاة..

وأوضحت الوزارة، أن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفة أن 94 % من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عاما، و 100 % من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وبلغت نسبة الذكور 61 % من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2 % من إجمالي عدد الإصابات، لافتة إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام.

كما طالبت الوزارة، القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، باتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يوما، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.