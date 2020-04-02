قطر تسجل وفاة و114 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات القطرية، مساء اليوم الخميس، تسجيل ثالث حالة وفاة جراء فيروس كورونا، و114 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 949.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، إنها سجلت ثالث حالة وفاة بالفيروس، و114 إصابة جديدة، وحالة تعافي واحدة.

وأوضحت أن ”بعض الإصابات الجديدة ترتبط بمسافرين عادوا للبلاد، وأخرى لمخالطين، إضافة إلى إصابات جديدة بين العمالة الوافدة“، دون تفاصيل أكثر.

وحتى مساء الخميس، تخطت إصابات كورونا حاجز المليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.