الحكومة الفلسطينية تقلص الحركة في الضفة الغربية للحد من انتشار كورونا

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيّة، مساء اليوم الخميس، تقليص ساعات السماح بحركة المواطنين في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة، باستثناء محافظتي بيت لحم والخليل، اللتين تشهدان إجراءات أكثر تشديدًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية بمكتبه في رام الله: ”تقرّر تقليص ساعات السماح بالحركة لتنحصر ما بين الساعة 10 صباحًا و5 مساءً، وأن يتم إغلاق جميع المحال التجارية بعد الساعة الخامسة باستثناء الصيدليات“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وشدّد اشتيّة على ”ضرورة أن تكون كل نقطة أو حاجز أمني بين المدن والقرى تحت إمرة الأجهزة الأمنية، وأن يكون المتطوعون ضمن خطط وإشراف الأمن؛ لمنع حدوث أي خلافات أو تجاوزات“.

وطلب رئيس الحكومة الفلسطينية ”من الجانب الإسرائيلي إجراء فحوصات للعمّال قبل عودتهم، أو تنظيم عودتهم بالتدريج في مجموعات؛ لنتمكن من فحصهم والسيطرة على خطر تفشي فيروس كورونا“.

ومضى اشتيّة قائلا: ”علينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال (نحو 45 ألفا) من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم، في ظل تسجيل آلاف الإصابات بإسرائيل“.

وسجلت الحكومة خلال اليوم الخميس 20 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا، غالبيتهم من العمال العائدين من العمل في إسرائيل؛ ليرتفع عدد مصابي الفيروس في فلسطين إلى 160 حالة، من بينها 12 حالة من قطاع غزة.

ونهاية الأسبوع الماضي، سجلت فلسطين أول حالة وفاة بكورونا لسيدة (60 عامًا)، من قرية ”بدّو“ قضاء القدس المحتلة.