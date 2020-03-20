القبض على أئمة لم يلتزموا بقرار إغلاق المساجد في الضفة الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على 20 من أئمة وخطباء المساجد في محافظة الخليل؛ لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بإغلاق المساجد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: ”لن يتم التراخي فيما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، وحماية المواطنين ومكافحة انتشار فيروس كورونا”.
وأضافت المصادر: ”كافة الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لأنظمة الطوارئ وتعليمات الجهات الرسمية بهذا الخصوص“.
وكان عدد من الأئمة والخطباء قد كسروا قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بإغلاق المساجد احترازيًا، لمنع تفشي فيروس كورونا الذي تم تسجيل إصابات به في الضفة الغربية.
كما دعا حزب التحرير المعروف بتشدده إلى الصلاة في الساحات العامة، تحديًا لقرار إغلاق المساجد الذي أعلنته الحكومة الفلسطينية، ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.