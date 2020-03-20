القبض على أئمة لم يلتزموا بقرار إغلاق المساجد في الضفة الغربية

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ألقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على 20 من أئمة وخطباء المساجد في محافظة الخليل؛ لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بإغلاق المساجد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: ”لن يتم التراخي فيما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، وحماية المواطنين ومكافحة انتشار فيروس كورونا”. وأضافت المصادر: ”كافة الإجراءات القانونية ستتخذ…