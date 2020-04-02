إسرائيل.. 8 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 34

أعلنت إسرائيل، يوم الخميس، تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34.

وقالت قناة ”كان“ الرسمية نقلا عن وزارة الصحة إن المتوفين الثمانية بأعمار تتراوح بين 72 عاما و95 عاما، وإنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل إصابتهم بكورونا.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 6808، بعد تسجيل 597 حالة جديدة.

وأوضحت أن من بين المصابين، 107 حالات خطيرة، بينما تماثل 334 مصابا للشفاء.

وتشير معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن مناطق تواجد المتدينين اليهود هي الأكثر إصابة بـ“كورونا“.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إجلاء 4500 مسن من مدينة بين براك قرب تل أبيب؛ بهدف حمايتهم من كورونا.