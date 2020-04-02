لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن بسبب خروقات إسرائيلية‎

تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية خرق طائرات إسرائيلية لأجوائه، إثر قصف مواقع في سوريا قبل يومين.

وقالت الخارجية اللبنانية، يوم الخميس، في بيان: إن ”الوزارة تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الخرق الإسرائيلي الخطير لسيادة لبنان، حيث قامت 3 طائرات إسرائيلية بقصف مواقع سورية عبر الأجواء اللبنانية“.

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر ”يشكل تهديدا لأمن المواطنين، ويأتي في وقت يواجه العالم أجمع خطر تفشي وباء كورونا“.

وناشدت ”مجلس الأمن وضع حد نهائي للخروق الإسرائيلية، إذ تمادت بانتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي جوا وبرا وبحرا“.

والثلاثاء الماضي، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ”مطار الشعيرات“ في مدينة حمص، فيما سمع دوي الدفاعات الجوية السورية وهي تتصدى لتلك الغارات.

وتشن مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري والمجموعات المدعومة من إيران، بين الفينة والأخرى، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.