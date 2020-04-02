ارتفاع إصابات كورونا في الكويت إلى 342 حالة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) معظمهم من الوافدين، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 342 حالة، في البلد الخليجي الذي لم يسِجل أي وفاة بالمرض حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن ”خمس حالات من الإصابات لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة وفرنسا، وإصابة لوافدة فلبينية مرتبطة بالسفر إلى فرنسا“.

وأضاف البيان، أن ”9 إصابات لوافدين من الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، وحالات تحت التقصي الوبائي، ومعظمهم من الجنسية الهندية“.

وأوضحت أن ”الحالات العشر الأخرى، هي لوافدين من الجنسية الهندية والمصرية والبنغالية، وجميعهم تحت التقصي الوبائي“.

وخضع المصابون للعلاج في مستشفى مخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“.

وأشارت إلى تماثل 81 حالة للشفاء، في حين يخضع البقية للعلاج، بينهم 15 حالة موجودة في العناية المركزة.

ووصل الفيروس إلى البلاد في شهر شباط/فبراير الماضي عن طريق المواطنين العائدين من إيران، مما دعا السلطات لفرض إجراءات احترازية مشددة منها فرض الحجر الصحي على العائدين من مختلف دول العالم.