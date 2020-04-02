واشنطن تعلن تفاصيل شرائها إمدادات طبية من موسكو لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن شراء الولايات المتحدة معدات وإمدادت طبية من روسيا؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الناطقة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس.

وأوضحت المتحدثة أن شراء هذه المعدات جاء بموجب اتفاق بين الجانبين في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي كورونا، مشيرة إلى أن ”الولايات المتحدة تكافح الفيروس عالميا“.

وأشارت إلى أنه بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين يوم الـ30 من مارس/آذار المنصرم، وافقت الولايات المتحدة على شراء إمدادات طبية من روسيا لمواجهة الفيروس، وأن هذه الإمدادات تتضمن أقنعة، وأجهزة تنفس صناعي، ومعدات الحماية الشخصية.

ولفتت إلى أن هذه المعدات وصلت مدينة نيويورك، الأربعاء، على متن طائرة شحن، موضحة أن البلدين كانا ”عاونا بعضهما بعضا في أوقات الأزمات بالماضي، ولا شك أنهما سيفعلان ذلك مجددا مستقبلا“.

وأردفت: ”هذا وقت العمل معا من أجل التصدي لعدو مشترك يهدد حياتنا جميعا“.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت روسيا، إرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة؛ لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة تحمل معدات وأقنعة طبية، أقلعت من مطار ”تشكالوفسك“ العسكري في العاصمة موسكو متجهة إلى الولايات المتحدة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح، أن بلاده عرضت على واشنطن تقديم المساعدة الطبية والوقائية لمكافحة كورونا بسبب الحالة الوبائية السيئة التي تشهدها الولايات المتحدة.

وأضاف أنه جرى بحث مسألة المساعدات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، مشيرا إلى أن ترامب أعرب عن امتنانه إزاء ذلك.

وسجلت الولايات المتحدة 920 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و90 شخصا، الأربعاء.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد المصابين بالفيروس زاد بمقدار 25 ألفا و23 إصابة في الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 189 ألفا و633 إصابة.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفا حول العالم، توفى منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى نحو 193 ألفا.