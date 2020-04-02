ارتفاع عدد مصابي كورونا في الجيش الإسرائيلي إلى 97

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 جندياً.

وأضاف الجيش في بيان أن ”جميع الجنود المصابين بكورونا في حالة جيدة“.

ولفت إلى أن ”هناك 3023 جنديا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس“.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية صورا تكشف عن تكدس شديد للجنود في معسكر ”شفتا“ التابع لسلاح المدفعية في النقب (جنوبا).

وتظهر الصور عشرات الجنود يقفون بجوار بعضهم البعض، دون اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر، للحيلولة دون تفشي الجائحة.

والأربعاء، بعث رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي برسالة إلى قادة الجيش، تطرق فيها لصور بثتها وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا تكشف زحاما شديدا بين الجنود في بعض القواعد.

وقال كوخافي: ”ذلك يعد إهمالا ويعرض صحة الجنود للخطر“، بحسب يديعوت.

والثلاثاء، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي دخوله الحجر الصحي، بعد مشاركته في جلسة وجد فيها مصاب بكورونا، قبل أن تُظهر نتائج فحصه الأربعاء عدم إصابته بالفيروس.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، تعليمات جديدة للإسرائيليين للحد من انتشار الفيروس، بينها عدم الخروج من المنازل دون ارتداء الكمامة، بحسب قناة ”كان“ الرسمية.

وسجلت إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 734 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة بينها 95 في حالة حرجة، و26 وفاة.