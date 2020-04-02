إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بـ“كورونا“

أعلن يعقوب ليتسمان، وزير الصحة الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، أنه وزوجته، مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن مكتب ليتسمان، نشرته وسائل إعلام محلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“، أن الوزير وزوجته بحالة صحية جيدة، وسيدخلان الحجر الصحي في المنزل، وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

وأشار المكتب إلى أن ”الوزارة ستخضع من تواصل مع ليتسمان وزوجته خلال الأسبوعين الماضيين أيضا للعزل، من بينهم رئيس مجلس الأمن القومي، ومدير عام وزارة الصحة، ومسؤولين آخرين“.

وقال المكتب إن ليتسمان سيواصل عمله بانتظام من منزله، بما يتماشى مع التوصيات الطبية.

وفجر الإثنين، أعلنت وزارة الصحة أن مستشارة بنيامين نتنياهو للمتدينين، ريبيكا بالوتش، أصيبت بفيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 734 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة بينهم 95 في حالة حرجة، و26 وفاة.