فرنسا تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 509 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ما يرفع عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية إلى 4.032 شخصا.

وصرح مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين أدخلوا المستشفيات بلغ 24,639 شخصا بينهم 6,017 في العناية المشددة، علما أن الحصيلة اليومية للوفيات بلغت الثلاثاء 499 حالة.

وتقتصر حصيلة وفيات كوفيد-19 المعلنة في فرنسا على الذين توفوا في المستشفيات الفرنسية ولا تشمل الذين قضوا في منازلهم أو في دور رعاية المسنين.