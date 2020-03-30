وفاة 19 تونسيا بفيروس كورونا في فرنسا‎

أفادت السلطات التونسية مساء اليوم الاثنين، أنّ حصيلة الوفيات بفيروس كورونا من التونسيين المقيمين بفرنسا بلغت 19 حالة، وهي الحصيلة الأكبر من بين الوفيات المسجلة لدى التونسيين في الداخل والخارج منذ بدء انتشار الفيروس.

وأوضح مدير الدبلوماسية العامة والإعلام في وزارة الخارجية بوراوي الإمام، أنّ التونسيين الذين توفوا موزعين على كامل التراب الفرنسي، مشيرا إلى أنّ السلطات التونسية تقوم بالإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وتطرح وفاة التونسيين المصابين بفيروس كورونا خارج التراب التونسي صعوبات في الإجراءات المتخذة من قبل سلطات البلاد التي تشهد حالات وفاة والتنسيق مع السلطات التونسية للإعلام والكشف عن هوية المتوفين والإبلاغ عن ترتيبات الدفن.

وتتجاوز الجالية التونسية في فرنسا أكثر من مليون شخص، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية من حيث عدد التونسيين المقيمين بها، وقد سجلت إيطاليا حتى الآن وفاة ثلاثة تونسيين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.