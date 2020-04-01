المغرب يسجل 40 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 642 حالة.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة، فيما تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في المغرب إلى 26 حالة.

وسجّلت الإحصائيات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 2653.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أنه يتوقع أن يتم تسطيح منحنى تطور حالات الإصابة بفيروس كورونا، شريطة التزام المواطنين الدقيق بإجراءات العزل الصحي.

وتحاول المملكة السيطرة على انتشار فيروس كورونا باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.