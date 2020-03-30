37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. والوفيات ترتفع إلى 27

أعلن المغرب، يوم الاثنين، ارتفاع وفيات فيروس ”كورونا“ في البلاد إلى 27، والإصابات إلى 516، بحسب بيان رسمي.

وقال الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا في المغرب: ”تم تسجيل 37 إصابة جديدة بينها حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 516 والوفيات إلى 27، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 شخصا“.

وفي الـ3 من آذار/ مارس الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

والخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد حتى الـ 20 من نيسان/ أبريل المقبل، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 724 ألفا، توفى منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 152 ألفا، بحسب موقع Worlometer.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.