تونس تسجل حالتي وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“‎

ارتفع عدد الإصابات بفيروس ”كورونا“ في تونس إلى 423 إصابة بعد تسجيل 30 حالة جديدة، بينما سجّل عدد الوفيات إلى حدّ الآن 12 حالة، بعد تسجيل وفاة شخصين اليوم وفقا لبيان وزارة الصحة التونسية الصادر مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت مديرة المعهد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحّة التونسيّة، نصاف بن علية، اليوم الأربعاء، أنّ حالات الوفيات والإصابات تتوزّع على 22 محافظة تونسيّة.

وأفادت نصاف بن عليّة، في ندوة صحفيّة، أنّ ال12 شخصًا الذين توفّوا 3 منهم في ولاية صفاقس (جنوبا) وحالتي وفاة في كلّ من محافظة تونس الكبرى ومحافظة تطاوين، ووفاة واحدة في كل من الولايات التالية: سوسة (شرقا)، وأريانة (شمال العاصمة)، والكاف (شمال غرب)، والمهدية (شرقا)، وبنزرت (شمالا)، وباجة ( شمال غرب).

وأوضحت أنّ هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

ودعت الوزارة كافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

وأكد وزير الصحة التونسي، عبداللطيف المكي، في وقت سابق، أن تونس تجني اليوم نتيجة خرق الحجر الصحي الذاتي في الأسابيع الماضية، قائلا: ”نحن نراهن على وعي المواطن في الالتزام بالحجر الصحي الشامل“.

وأردف: ”لدي أمل كبير بتسجيل نتائج مرموقة مقارنة بالدول الأخرى، فالكثير من المرضى لن يستحقوا عناية خاصة والقليل سيستحقون للإنعاش ونستطيع التكفل بهم“، مضيفا ”اتخذنا الاحتياطات الضرورية ولدينا منظومة أدوية جيدة جدا رغم أن منظومتنا الصحية في أسوأ حالاتها اليوم“.