10 وفيات و 362 إصابة بكورونا في تونس

ارتفع عدد الوفيات في تونس إلى 10 حالات فيما بلغ عدد الإصابات 362 إصابة بعد إضافة 50 حالة جديدة، وفقا لبيان وزارة الصحة التونسية الصادر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنه في إطار المتابعة الحثيثة للوافدين من الخارج، تم إلى الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و5 آلاف و462 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وتابعت أن عدد الوفيات بلغ 10 أشخاص 3 منهم في ولاية صفاقس (جنوبا) ووفاة واحدة في كل من الولايات التالية: سوسة (شرقا)، وأريانة (شمال العاصمة)، والكاف (شمال غرب)، والمهدية ( شرقا)، وتطاوين (جنوبا)، وبنزرت (شمالا)، وباجة ( شمال غرب).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة في عدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من ”كورونا“.