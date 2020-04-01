من أصول يهودية.. وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

توفي اليوم الأربعاء، الفنان المغربي من أصول يهودية مارسيل بوطبول، عن عمر ناهز 75 سنة، بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن عنه العدید من أصدقائه، ليكون أول فنان مغربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وأصيب بوطبول المولود بمدینة فاس وسط المغرب بالفيروس الأسبوع الماضي، حيث تم وضعه في أحد المستشفيات بباريس، غير أنه لم يستطع مقاومة المرض.

وینتمي الراحل إلى عائلة فنیة مرموقة اشتهرت بالأوركسترا.

وقد سبق لمارسیل بوطبول أن شارك خلال السنوات الماضية في العدید من المهرجانات الموسیقیة الكبيرة، كما خاض تجارب سينمائية أبرزها مشاركته في فيلم ”أوركسترا منتصف الليل“ للمخرج جيروم أوليفر كوهين والذي یحكي فصولاً من السیرة الذاتیة للفنان اليهودي الأصل.