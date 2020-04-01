المغرب.. وفاة اثنين من أقرباء رئيس ”العمل“ الإسرائيلي بكورونا

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توفي اثنان من أقرباء رئيس ”حزب العمل“ الإسرائيلي عمير بيرتس بالمغرب، عقب إصابتهما بفيروس كورونا. وقال موقع قناة ”i24news“ الثلاثاء، إن آري بيريتس ووالدته سيمون توفيا في مستشفى بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا وذلك عقب مشاركتهما في حفل زفاف كبير أقيم قبل ثلاثة أسابيع في مدينة أغادير (جنوب المملكة). وبحسب المصدر ذاته،…