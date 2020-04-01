توفي اثنان من أقرباء رئيس ”حزب العمل“ الإسرائيلي عمير بيرتس بالمغرب، عقب إصابتهما بفيروس كورونا.
وقال موقع قناة ”i24news“ الثلاثاء، إن آري بيريتس ووالدته سيمون توفيا في مستشفى بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا وذلك عقب مشاركتهما في حفل زفاف كبير أقيم قبل ثلاثة أسابيع في مدينة أغادير (جنوب المملكة).
وبحسب المصدر ذاته، فقد أمر رئيس الجالية اليهودية المغربية سيرج بيردوغو، بإجراء فحوصات مجانية لجميع أفراد الجالية وطالبهم بعدم مغادرة منازلهم.
وولد بيرتس في مدينة ”أبي الجعد“ في المنطقة الوسطى من المملكة المغربية في مارس/آذار 1952، وهاجرت عائلته في العام 1956.
ومنذ ذلك الحين، يستقر بيرتس بمدينة سديروت في قطاع غزة، والتي انطلق إلى الحياة السياسية منها.
المغرب.. وفاة اثنين من أقرباء رئيس ”العمل“ الإسرائيلي بكورونا
المصدر: الرباط- إرم نيوز
توفي اثنان من أقرباء رئيس ”حزب العمل“ الإسرائيلي عمير بيرتس بالمغرب، عقب إصابتهما بفيروس كورونا.